Mondovì, concerto in Cattedrale per sostenere i restauri di San Donato

La Cattedrale di San Donato di Mondovì ospiterà, sabato 25 ottobre alle ore 21, un concerto straordinario organizzato in occasione dei lavori di restauro dell’impianto di riscaldamento e del presbiterio della chiesa. Un appuntamento che unisce musica, arte e comunità, per sostenere la valorizzazione di uno dei luoghi più significativi del patrimonio monregalese.

La serata si aprirà con l’esibizione del duo formato dalla violoncellista Alessandra Doninelli e dal pianista Riccardo Gagliardi, interpreti di un raffinato programma cameristico che include pagine di Franz Schubert e Antonín Dvořák.

Nella seconda parte il pubblico potrà ascoltare il Coro delle Voci Bianche e Giovanile della Scuola Comunale di Musica di Mondovì, diretto da Maurizio Fornero e accompagnato al pianoforte da Gabriel Arneodo.

Il programma vocale comprenderà brani di Franz Schubert, Antonín Dvořák, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Benjamin Britten e John Rutter, in un itinerario musicale che attraversa diverse epoche e stili, offrendo un dialogo armonioso tra tradizione e sensibilità contemporanea.

L’iniziativa vuole anche essere un’anteprima simbolica del prossimo Festival dei Giovani Musicisti Europei “Lutz Ludemann”, che prenderà il via il 9 novembre presso la sede dell’Academia Montis Regalis.

Il Festival, che si svolgerà tutte le domeniche di novembre, proporrà concerti di alto profilo artistico con la partecipazione di giovani solisti provenienti da tutta Europa, confermando Mondovì come un importante crocevia internazionale per la formazione e la promozione dei nuovi talenti della musica classica.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti.