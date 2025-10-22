Il giovane chef Andrea Serale prepara i Mondiali e visita Palazzo Lascaris con i nonni

“Per i prestigiosi riconoscimenti ricevuti e per l’impegno a valorizzare l’arte culinaria e le eccellenze enogastronomiche del nostro Piemonte”.

Sono queste le parole scritte sulla pergamena che il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, ha donato al giovane chef cuneese Andrea Serale, che alcuni mesi fa ha conquistato il primo posto agli Europei con la Nazionale italiana cuochi, qualificandosi così per i Mondiali che si terranno a maggio del prossimo anno in Galles.

“È stato un piacere ricevere nel mio ufficio a Palazzo Lascaris di Torino, questo giovane talento - spiega Graglia -, che a soli 23 anni ha già scalato le vette più alte dell’arte culinaria e si prepara con dedizione, passione e sacrifico ad andare ancora più lontano”.

Andrea Serale del Cerialdo di Cuneo, è stato accompagnato dai nonni Annamaria e Giuseppe Bruno e dall’amico Giampiero Caramello, assessore nel Comune di Briaglia. “Ringrazio per questo invito - ha detto Andrea Serale - che rafforza il mio orgoglio di appartenere alla squadra italiana. Quando indosso quella casacca con scritto “Italia” sulla schiena, sento come un brivido e mi trasformo. Partecipare alle gare mi piace molto, è un’esperienza unica che ti arricchisce umanamente e professionalmente”.

“Bravo Andrea - ha concluso il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia - sei un grande chef ed un ottimo ragazzo. La tua maturità va di pari passo con la tua professionalità e spero che la pergamena che ti ho consegnato a nome del Consiglio regionale, ti porti fortuna per volare sempre più in alto, fin dove desideri”.