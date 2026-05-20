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Sale delle Langhe, la comunità degli Arbi ha celebrato la festa patronale dell’Ascensione
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Attualità | 20 maggio 2026, 11:17

Sale delle Langhe, la comunità degli Arbi ha celebrato la festa patronale dell’Ascensione

Lo scorso sabato 16 maggio la Santa Messa officiata da don Aldo e un momento conviviale con un aperitivo offerto e preparato dalla Polisportiva Salese

Sale delle Langhe, la comunità degli Arbi ha celebrato la festa patronale dell’Ascensione

Lo scorso sabato 16 maggio, la comunità degli Arbi, a Sale delle Langhe, ha celebrato ieri la festività dell’Ascensione, tradizionale festa patronale della borgata, con una partecipazione sentita e diffusa da parte dei residenti.

La giornata si è aperta con la Santa Messa officiata da don Aldo, al termine della quale i presenti hanno potuto condividere un momento conviviale con un aperitivo offerto e preparato dalla Polisportiva Salese.

"La borgata degli Arbi rappresenta una componente importante del territorio comunale, caratterizzata da una comunità attiva e vivace, impegnata sia nella vita religiosa sia in quella civile - spiega il sindaco, Andrea Mozzone -. Nel corso degli ultimi anni, sono stati realizzati interventi significativi a favore della zona, tra cui il completo rifacimento del cimitero e la sistemazione dell’area retrostante la chiesa, ma non mancheranno nuove progettualità in fase di definizione, che mirano a proseguire il percorso di valorizzazione e miglioramento della borgata".

Arianna Pronestì

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