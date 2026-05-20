A Paroldo torna la “Fèra d’la Dula”

Domenica 31 maggio Paroldo tornerà ad animarsi con la “Fèra d’la Dula”, appuntamento ormai identitario per il borgo dell’Alta Langa che ogni anno richiama visitatori, famiglie e appassionati delle tradizioni locali.

La manifestazione, promossa dal Comune di Paroldo insieme alla Pro Loco e all’Associazione Culturale Masche di Paroldo, proporrà per l’intera giornata un percorso tra natura, gastronomia, spettacoli e cultura popolare, con iniziative diffuse nelle vie del paese e nei luoghi simbolo della comunità.

Il programma prenderà il via alle ore 10 con “Sui sentieri della Dula”, trekking tra pascoli e colline accompagnato da una colazione offerta dalla Pro Loco. Dalle ore 12 spazio invece alla camminata enogastronomica per le vie del paese, uno dei momenti più attesi della giornata, con tappe dedicate ai prodotti del territorio e musica lungo il percorso.

Nel pomeriggio il programma continuerà con attività pensate anche per famiglie e bambini: alle ore 16 lo spettacolo teatrale “Il tenace soldatino di stagno”, mentre alle ore 17 salirà sul palco Alessandro Bergallo con “Grazie Signori Grazie”, spettacolo tra comicità e teatro musicale.

Per tutta la giornata saranno inoltre presenti mercatini, giochi tradizionali, laboratori artigianali, dimostrazioni di tosatura e filatura, oltre all’apertura dell’Ecomuseo della Pecora delle Langhe, realtà che rappresenta uno dei simboli culturali del paese e della tradizione pastorale dell’Alta Langa.

"La Fèra d’la Dula è una manifestazione che nasce dal lavoro del paese e dal desiderio di valorizzare il nostro territorio in maniera autentica – commenta il sindaco Andrea Ferro –. Eventi come questo aiutano a mantenere vive tradizioni che fanno parte della nostra identità e allo stesso tempo permettono di far conoscere Paroldo a tante persone che scelgono di trascorrere una giornata nell'Altra Langa".

Il sindaco sottolinea inoltre il valore del volontariato locale: «Dietro a questa giornata c’è l’impegno di tante persone che dedicano tempo ed energie al paese. È grazie alle associazioni e ai volontari se piccoli borghi come il nostro riescono ancora a proporre eventi capaci di creare partecipazione e attrattività».

Informazioni e prenotazioni: 3533371748.

Programma completo disponibile sul sito https://paroldoaltralanga.com/eventi/