Legambiente ripulisce il Ponte Carlo Alberto di Pollenzo: raccolti 25 sacchi di rifiuti, un bidet e i resti di un furgone nel Tanaro

Un sabato di sole tiepido, perfetto per sporcarsi le mani in nome dell’ambiente. L’iniziativa “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente Langhe e Roero nell’ambito del progetto nazionale e della campagna “Salvalarte”, ha portato decine di volontari a raccogliere rifiuti lungo il Tanaro, accanto al monumentale ponte Carlo Alberto di Pollenzo.

L’intervento, durato circa tre ore, ha permesso di recuperare 25 sacchi di indifferenziata, 5 sacchi di plastica e numerosi oggetti abbandonati: bidet, parti di un wc, ombrelli, sedie da esterno, vasi, attrezzi ginnici, latte d’olio, elettrodomestici, vetro e lastre in cemento.

"È stato un ottimo pomeriggio di lavoro e collaborazione" fanno sapere da Legambiente Langhe e Roero, "in un luogo di straordinaria bellezza e valore storico, che merita rispetto e tutela".

La sorpresa della giornata è arrivata con il ritrovamento dei rottami semisommersi di un furgone, trascinati probabilmente dalle piene del fiume: "Abbiamo recuperato il serbatoio, i paraurti, le plastiche e i rivestimenti interni", spiegano i volontari, che hanno operato in collaborazione con i pescatori locali e con la Polizia Ittica Ambientale, intervenuta per il supporto tecnico e logistico.

Il ponte, costruito in stile neomoresco nell’Ottocento su commissione di Carlo Alberto per collegare la tenuta reale di Pollenzo, rappresenta uno dei luoghi simbolo del territorio. La passerella in legno, distrutta durante la Seconda guerra mondiale, collega ancora oggi la memoria del passato alla responsabilità del presente.

"Puliamo il Mondo non è solo un gesto ecologico — sottolineano gli organizzatori — ma anche un atto di cittadinanza attiva e di cura del paesaggio, che unisce generazioni e comunità".