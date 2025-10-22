Mario Roggero assente alla prima udienza del processo d’appello. L’avvocato: "Ricoverato a Verduno, possibile infarto"

E’ stato rinviato alle ore 11 l’avvio della prima udienza del processo d’appello al gioielliere di Gallo Grinzane Mario Roggero.
La decisione è stata assunta questa mattina, mercoledì 22 ottobre, dalla presidente della Corte d’Assise d’Appello riunita presso il Tribunale di Torino Cristina Domaneschi dopo che il difensore del gioielliere, l’avvocato Stefano Marcolini, ha reso noto che il 71enne commerciante risulta ricoverato all’ospedale "Ferrero" di Verduno in ragione di "un possibile infarto" accusato nella notte.
Da qui la decisione di aggiornare la prima udienza del processo di secondo grado, procedimento che fa seguito alla condanna a 17 anni di reclusione decisa nei confronti del commerciante il 4 dicembre 2023 dalla Corte d’Assise riunita presso il Tribunale di Asti, che giudicò l'uomo responsabile del duplice omicidio commesso nei confronti di due dei tre rapinatori che il 28 aprile 2021 diedero assalto al suo negozio di via Garibaldi a Gallo Grinzane, del ferimento del terzo bandito e di porto abusivo di arma da sparo.