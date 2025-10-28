Installata la nuova videosorveglianza nella zona del Tiro a Segno a Mondovì

Il 6 agosto del 2024 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale e la Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Mondovì, aveva organizzato un incontro pubblico con i residenti dell’area del Tiro a Segno e delle zone limitrofe, volto a fare il punto della situazione sulla sicurezza e sulla prevenzione, dopo alcuni furti e tentativi di furti riscontratisi in loco. In quell’occasione si era già fatto riferimento alla volontà di attrezzare anche questo angolo cittadino con specifici strumenti di videosorveglianza. Un impegno effettivamente concretizzatosi in questi giorni con l’installazione del nuovo impianto.

"Grazie alle segnalazioni dei cittadini, al dialogo e al confronto costanti, riusciamo finalmente a mantenere le promesse: a partire da oggi, dunque, anche la zona del Tiro a Segno potrà beneficiare dell’impianto urbano di videosorveglianza - il commento del sindaco, Luca Robaldo -. Uno strumento efficace in fase preventivo-deterrente ma anche di eventuale indagine, utile sia per le forze dell’ordine, sia per l’opinione pubblica generica. Ancora una volta, però, nessuna volontà di creare un “Grande Fratello”, ma semplicemente il desiderio di mettere a sistema un’opportunità tecnologica a disposizione dell’intera comunità".