Il Vespa Club Fossano riunito per il pranzo sociale: tradizione, passione e ricordi di una storia che parte dal 1946

Domenica 26 ottobre il Vespa Club Fossano ha organizzato il tradizionale pranzo sociale, che quest’anno si è svolto nel suggestivo borgo Vecchio, accanto alla chiesa di San Giovanni. All’appuntamento hanno partecipato oltre trenta soci e simpatizzanti, che hanno condiviso una giornata all’insegna dell’amicizia e della passione per la celebre due ruote italiana.

Il pranzo è stato arricchito da una grigliata di carne preparata dal presidente del club, Fulvio Relmi, che ha saputo unire spirito organizzativo e convivialità, contribuendo a creare un clima di allegria e partecipazione.

Momento clou della giornata è stato l’intervento di Piero Mondino, classe 1935 e decano del club, che ha raccontato la storia della propria famiglia, rivenditrice di Vespa a Fossano sin dal 1946. Un racconto che ha permesso ai presenti di ripercorrere le origini di un’attività che, nel dopoguerra, ha contribuito a diffondere la passione per un simbolo del made in Italy e della mobilità su due ruote.

Il Vespa Club Fossano ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla famiglia Mondino, per la partecipazione e per il contributo che negli anni ha dato alla diffusione e alla valorizzazione della cultura vespistica nel territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, che continua a sostenere con costanza le iniziative del club, rendendo possibili eventi che uniscono la comunità e mantengono viva una tradizione che dura da decenni.

Il pranzo sociale si è concluso in un clima di grande entusiasmo, confermando ancora una volta lo spirito di amicizia e passione che anima il Vespa Club Fossano, punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote d’epoca.