Volley Savigliano sul problema palestre in città: "Qual è la strategia del Comune?"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Volley Savigliano attraverso la quale viene chiamata in causa l'amministrazione comunale a proposito della carenza di strutture per lo sport in città.

Sabato 25 ottobre, con la partita disputata contro il Gabbiano FarmaMed Mantova, è iniziato il percorso casalingo del Monge-Gerbaudo Savigliano nella Serie A3 Credem Banca 2025/26.



Quella appena iniziata è la quinta stagione nella terza serie nazionale del sodalizio biancoblù, che per il quinto anno consecutivo è costretto a disputare le partite di fronte al pubblico amico nell’impianto di Cavallermaggiore, noto come “PalaSanGiorgio”. Una struttura efficiente, comoda, che è ormai diventata la nostra casa grazie alla preziosa disponibilità dell’amministrazione comunale presieduta da Davide Sannazzaro. Una casa accogliente, ma che è però, purtroppo, al di fuori del Comune di cui portiamo il nome: Savigliano.

La vicenda della nostra Serie A3 non è che la punta di un iceberg molto profondo, rappresentato dalle nostre moltissime squadre che, di fatto ogni giorno, non hanno modo di allenarsi e giocare le proprie partite in Savigliano, ma sono chiamate a scendere in campo in palestre fuori dal territorio comunale, a Racconigi, Monasterolo e, appunto, Cavallermaggiore.



Quella degli spazi non è una questione nuova nel dibattito pubblico saviglianese. Ormai quasi un anno fa la nostra società, di comune accordo con le altre realtà sportive che rendono vivo il territorio, aveva inviato un comunicato congiunto all’amministrazione comunale, chiedendo che ci si mettesse in moto per trovare una soluzione rapida per gli oltre 1.500 tesserati che ogni autunno si trovano costretti a spostarsi altrove pur di giocare, vista la carenza di strutture.



Le risposte dell’amministrazione, però, sono state vaghe, talvolta raffazzonate e, novità delle ultime settimane, in molti casi addirittura inesistenti. Esiste un progetto per realizzare uno spazio in linea con la domanda dei molti sodalizi locali? Ci si è mossi per trovare dei fondi per sostenerlo? Più in generale: quella di favorire la pratica sportiva dei più giovani è una priorità dell’amministrazione comunale, come accade in molti altri comuni limitrofi? O non è nemmeno presente sul suo tavolo?



Con il passare del tempo, come Volley Savigliano stiamo iniziando a darci delle risposte, purtroppo negative, a ognuna di queste domande. Saremmo, però, almeno soddisfatti se a provare a darcele fossero i rappresentanti delle istituzioni, a cui abbiamo sempre garantito piena collaborazione per provare a trovare una soluzione. Ammesso che sia un obiettivo comune…