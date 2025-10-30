 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 30 ottobre 2025, 08:04

“Un pomeriggio mostruosamente divertente” a Verzuolo: il CCRR invita bambini e ragazzi all’Halloween Party

A Palazzo Drago, venerdì 31 ottobre, giochi, letture, laboratori e una merenda finale per festeggiare insieme la notte più paurosa dell’anno. Ingresso gratuito con iscrizione online consigliata

La festa di Halloween, lo scorso anno a Verzuolo

La festa di Halloween, lo scorso anno a Verzuolo

Sarà un pomeriggio ‘mostruosamente divertente’ quello di venerdì 31 ottobre a Verzuolo, dove il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), con il Comune, insieme all’assessora Simona Olivero e Lorenzo Trunfio, consigliere che segue con lei il CCRR, invita tutti i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni a partecipare all’Halloween Party in programma a Palazzo Drago.

Tra giochi, travestimenti, letture e laboratori, le sale dello storico edificio si trasformeranno in un piccolo mondo ‘da brividi’, popolato da streghe, fantasmi e zucche sorridenti. Una festa pensata dai giovani per i loro coetanei, con l’obiettivo di creare un momento di allegria, condivisione e divertimento.

Il programma inizierà alle 16.30 con l’accoglienza e un gioco libero per tutti.

Dalle 17, i bambini dai 3 ai 6 anni (inclusi quelli della classe prima della scuola primaria) potranno partecipare a letture a tema Halloween e a un laboratorio ‘mostruoso’, mentre i ragazzi dai 7 ai 14 anni si cimenteranno in giochi ‘da brividi’.

La giornata si concluderà alle 18 con una gustosa merenda per tutti. “Vi aspettiamo mascherati, sarà un pomeriggio fantastico!” dicono entusiasti gi organizzatori.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma l’iscrizione è consigliata compilando il modulo digitale disponibile sul sito del Comune di Verzuolo al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflkCbF9ky0DFisVfABhrytKC52qFWHfGOPOiyklU2ytxMSzA/viewform

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium