Cuneo, va a fuoco cabina di trasformazione. Parte di Madonna delle Grazie rimane senza energia elettrica [FOTO]

Momenti di paura oggi, martedì 4 novembre, per gli inquilini di un condominio al civico 20 di via Tonello in frazione Madonna delle Grazie a Cuneo.

In tarda mattinata si è verificato uno scoppio, con conseguente sviluppo di un incendio, di una cabina di trasformazione situata al piano terra del condominio, nel vano scale dello stabile.

La presenza ingente di fumo ha allarmato alcuni inquilini, che hanno prontamente allertato i Vigili di Fuoco. Le squadre dei pompieri sono intervenute tempestivamente e hanno provveduto a evacuare l'intero edificio.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, per eventuali necessità sanitarie.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e verificare l'entità dei danni alla struttura e agli impianti. Saranno necessarie verifiche strutturali per accertare l’agibilità dell’appartamento sovrastante il locale andato a fuoco, il cui soffitto è risultato pesantemente danneggiato.

Tecnici Enel sono intanto all’opera per ripristinare la fornitura dell’energia elettrica alle numerose utenze della frazione che per effetto dell’incendio sono rimaste prive di collegamento alla rete. Il servizio dovrebbe poter essere ripristinato entro il tardo pomeriggio.