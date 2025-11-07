Alba: ricercatori, accademici, studiosi e talenti emergenti nel campo dell’active and healthy aging riuniti per una settimana di lavori scientifici

Dal 10 al 15 novembre si svolgerà, alla Fondazione Ferrero di Alba, una settimana di approfondimenti dedicati all’active and healthy aging, l’invecchiamento attivo e di successo. L’evento ospiterà seminari, workshop, conferenze e la settima edizione del convegno scientifico internazionale, quest’anno intitolato New Strategies to Prolong Healthspan, organizzato dalla Fondazione Ferrero in collaborazione con l’Accademia di Medicina di Torino, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Karolinska Institutet di Stoccolma, con l’intenzione di riunire giovani e talentuosi ricercatori, accademici studiosi e professionisti sanitari impegnati nel campo dell’invecchiamento attivo.

Sotto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, la Healthy Ageing Week 2025. Roadmap to Active Aging: Better Health for All proporrà sei giornate di riflessione su tematiche aging rivolte a pubblici diversi e con finalità specifiche, con interventi e contributi di relatori internazionali nel campo della medicina, della ricerca scientifica e della divulgazione, favorendo le relazioni, gli scambi di informazioni e gli incontri.

Lunedì 10 novembre si svolgerà il corso La relazione uomo-animale per il benessere degli anziani organizzato con VETeris, l’Associazione Italiana Geriatri e Veterinari per gli Interventi Assistiti con Animali (IAA) creata per ottimizzare le linee guida della pet therapy volte al miglioramento della qualità di vita degli anziani, con la finalità di creare una comunità vera e propria basata sugli effetti benefici terapeutici.

Martedì 11 il workshop Age-It: Invecchiare bene in una società che invecchia organizzato da Age-It, progetto di cooperazione finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che mira a trasformare l'Italia in un centro internazionale per lo studio dell'invecchiamento. Il progetto coinvolge università, centri di ricerca e aziende in una rete interdisciplinare tesa a promuovere la qualità della vita degli anziani e una società inclusiva verso tutte le età. Visco

Mercoledì 12 il workshop Redox Biology and Biology and Medicine in Age-Related Disease, in partnership con l’Oxigen Club of California, (OCC) organizzazione scientifica senza scopo di lucro che si dedica da oltre vent’anni alla promozione della ricerca nel campo degli ossidanti, degli antiossidanti, della nutrizione, dei micronutrienti e dei radicali liberi in biologia e medicina, con l'obiettivo di promuovere la salute umana.

Giovedì 13, venerdì 14 nelle giornate dedicate al convegno scientifico internazionale New Strategies to Prolong Healthspan dedicato a geroscience, osteoporosi e sarcopenia, environmenthal hazard e AI and aging si alterneranno nomi di esperti scientifici internazionali. Tra i nomi Luigi Ferrucci, alla guida del prestigioso National Institute on Aging di Baltimora, Alessandro Padovani presidente della Società Italiana di Neurologia, Roberto Pacifici della Emory University School of Medicine di Atlanta, Jan Carlo Semenza di Umeå University e dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) di Stoccolma.

Nella giornata di sabato 15 novembre Monsignor Vincenzo Paglia della Pontificia Accademia per la Vita, Laura Fratiglioni, membro del comitato scientifico della Fondazione Ferrero e dell’Aging Research Center del Karolinska Institutet di Stoccolma, Michela Matteoli Direttore del programma di Neuroscienze presso l’Istituto Clinico Humanitas e Professore Ordinario di Farmacologia ad Humanitas University e Andrea Ungar Docente ordinario di Geriatria all’Università di Firenze, direttore di Geriatria e Terapia intensiva geriatrica all’ospedale Careggi offriranno una riflessione sulla longevità esaminata da un punto di vista biologico, esistenziale e filosofico-spirituale. Per accedere alla conferenza sarà necessaria la prenotazione su LINK. Il dialogo sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione sul canale di streaming di www.fondazioneferrero.it.

Dal lunedì al venerdì, alle 18.30, nell’auditorium della Fondazione troverà spazio il ciclo di appuntamenti “Dopo le sei”, racconti di esperienze e sfide intorno alla Healthy Aging Week. Il ciclo prende il titolo dall’omonima canzone di Paolo Conte dall’album “Aguaplano” del 1987.

Un ciclo di incontri parallelo alla Healthy Aging Week 2025, coordinato da Piero Bianucci, scrittore e giornalista scientifico, per far conoscere al grande pubblico alcune linee di tendenza in tema di “invecchiamento di successo”, partendo da notizie e spunti di attualità. I dialoghi saranno dedicati alla musica, risorsa importante a ogni età, allo sport, allo spazio, alla neuroplasticità e alla pedagogia.

Nelle sale della Fondazione, durante la Healthy Aging Week saranno esposte alcune opere di Valerio Berruti. Una selezione di disegni e sculture che indagano il tema dell’infanzia, centrale nel percorso dell’artista albese. Per una settimana le opere saranno in dialogo con le riflessioni scientifiche sull’invecchiamento attivo, perché in fondo, i primi anni di vita sono un periodo fondamentale nella definizione dello stato di salute dei futuri adulti e degli anziani.

Il progetto espositivo “More than kids”, dopo la personale alla Fondazione Ferrero allestita tra aprile e luglio 2025, ha trovato prosecuzione nel cortile e al piano nobile di Palazzo Reale a Milano (da luglio a novembre 2025) e poi di nuovo ad Alba, da ottobre fino a dicembre, con installazioni all’interno della Chiesa di San Domenico, nel cuore del centro storico cittadino, grazie all’assessorato alla Cultura del Comune di Alba.

Valerio Berruti ha dichiarato «ho sempre pensato alle mie opere come ad una metafora che va oltre l’immaginario fanciullesco. Non provo alcun fastidio - anzi - nel sapere che le persone si immedesimino nei miei lavori ripensando alla propria infanzia, un momento felice per molti. Vorrei però riuscire a far passare il messaggio che i miei bambini non siano in realtà tali, ma semplicemente il tramite più immediato e scevro di particolari per far passare un messaggio: l’assoluta uguaglianza tra gli esseri umani, la necessità di aver cura del mondo in cui stiamo vivendo, la consapevolezza del fatto che tutto è fugace e delicato, proprio come l’infanzia».

Sono “più che bambini”, quindi, i protagonisti delle opere inserite in Fondazione Ferrero.

More than a child. Una piccola assorta che, senza guardare i visitatori negli occhi, li invita a rivolgere lo sguardo in un’altra dimensione.

Three (parts of) me. La protagonista è riprodotta tre volte, a cambiare è l’acconciatura che varia insieme ai pensieri della bambina.

Don’t let me be wrong. Disegni su carta millerighe che riproducono i fotogrammi dell’omonimo cortometraggio proiettato all’interno dell’opera monumentale esposta nel cortile di Palazzo Reale di Milano.

Insight. Una grande scultura in giardino, un bambino con le mani dietro alla schiena e il viso rivolto verso il cielo, in una posa assorta e contemplativa.

Vocazione. Grandi affreschi realizzati dall’artista oltre vent’anni fa dove il piccolo protagonista è ritratto su grandi tele di juta grezza.

Le persone nel mondo vivono più a lungo.

Secondo i dati della World Health Organization nel 2030, 1 persona su 6 avrà 60 anni o più, raggiungendo quota 1,4 miliardi; quota che nel 2050, arriverà a 2,1 miliardi. Si prevede che il numero di persone di età pari o superiore a 80 anni triplicherà tra il 2020 e il 2050, raggiungendo i 426 milioni.

Una vita più lunga dovrebbe essere garanzia di nuove opportunità: per gli anziani, per le loro famiglie, per la società nel suo complesso. Gli anni in più dovrebbero consentire di dedicarsi a nuove attività, all'istruzione continua, a nuove carriere o a passioni trascurate. Tuttavia, la portata di queste opportunità e di questi contributi dipende in larga misura da un fattore: la salute. I dati suggeriscono che la percentuale di vita in buona salute è rimasta sostanzialmente costante, il che implica che gli anni in più non sono vissuti in buone condizioni di salute.

Nonostante siano tanti i fattori da tenere presenti nelle disuguaglianze in materia di salute, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) ha dichiarato che per ridurre le divari sanitarie e migliorare la vita degli anziani, delle loro famiglie e delle loro comunità sia opportuno lavorare su quattro aree: cambiare il modo in cui pensiamo, sentiamo e agiamo nei confronti dell'età e dell'ageismo; sviluppare comunità in grado di promuovere le capacità intrinseche degli anziani; fornire assistenza integrata incentrata sulla persona e servizi sanitari di base rispondenti alle esigenze degli anziani; garantire alla popolazione anziana l'accesso a un'assistenza di qualità a lungo termine.

Il confronto scientifico nelle giornate di Healthy Aging Week si configura come occasione preziosa, per studiosi, ricercatori e operatori di vari settori per gettare le basi di una società capace di integrare misure sociali, sanitarie e assistenziali per far sì che la longevità diventi un periodo ricco di stimoli, di interessi e di potenzialità.

Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta una sfida per la medicina, per le scienze, per la società, per il benessere ambientale, per le politiche del lavoro che si trovano a far dialogare sistema previdenziale e sostenibilità economica, per le politiche della famiglia e del volontariato.

Una sfida particolarmente attuale e strategica che la Fondazione Ferrero ha accettato, sin dagli anni ’80, avviando un ampio programma di servizi socio-sanitari diretto agli “anziani Ferrero”, cioè i senior del Gruppo Ferrero, dipendenti e pensionati con almeno 25 anni di attività in azienda, che si articola in diverse azioni: promozione dell’attività fisica, con corsi mirati a prevenire e combattere le patologie tipiche dell’invecchiamento, monitoraggio sanitario con azioni di supporto (visite periodiche, prenotazione di esami, accompagnamento, ecc.) presso istituti clinici e altre strutture sanitarie e riabilitative, erogazione di molteplici servizi di volontariato e di iniziative di carattere sociale, culturale e scientifico. L’attività della Fondazione tende a garantire che tutte le persone anziane possano realizzare il loro potenziale con dignità e uguaglianza e in un ambiente sano. Dal momento che, come diceva Sainte-Beuve “Invecchiare è ancora il solo metodo che si conosca per vivere a lungo”, la Fondazione Ferrero promuove il benessere della persona anziana favorendo uno stile di vita in un ambiente salutare, incentivando la prevenzione, incoraggiando una vita attiva e sana, arricchendo di stimoli la vita delle persone longeve.

A fronte di una consolidata esperienza, la Fondazione organizza dal 2013 convegni di studi a cadenza biennale e a carattere internazionale per promuovere la riflessione sui cambiamenti demografici con le conseguenti ricadute sociali, promuovendo un modello in cui il mondo senior viene affrontato come risorsa positiva e come occasione per nuove esperienze. Al centro del dibattito scientifico, le migliori strategie cliniche e sociali per trasformare la vecchiaia in una risorsa per la comunità, con l’intenzione di spogliare l’età dai suoi ornamenti decrepiti e dalla sensazione di irreversibilità.

Il programma completo delle giornate di studio è disponibile sul sito www.fondazioneferrero.it.

Per informazioni: margherita.campanello@fondazioneferrero.it; tel. 0173 295094.