Langa Silvatica invita a riscoprire i boschi delle Langhe con due appuntamenti

Due giornate per conoscere da vicino i boschi delle Langhe, la loro biodiversità e il loro valore per l’equilibrio dell’ecosistema. L’associazione Langa Silvatica I want to be tree ODV organizza due eventi dedicati alla scoperta e alla protezione del patrimonio naturale locale, con il sostegno della Fondazione CRC.

Il primo appuntamento, domenica 16 novembre alle 9.30, si terrà a Serralunga d’Alba presso l’azienda agricola Rivetto. La camminata, dal titolo “Il tartufo e il bosco: quale bosco però?”, accompagnerà i partecipanti alla scoperta del legame tra il tartufo e l’ambiente naturale che lo ospita. Insieme a una trifulera, si percorreranno i sentieri del bosco per comprendere come funghi, piante ed esseri umani siano connessi da una rete invisibile di relazioni. Una mattinata “silvatica” per riscoprire la ricchezza nascosta dei nostri boschi. Sono consigliati scarponcini da trekking, abbigliamento a strati e acqua.

Il secondo evento, sabato 22 novembre alle 10, avrà luogo al teatro di Rodello (Via dei Caduti 1) con il seminario “Proteggere i boschi delle Langhe”. La mattinata si aprirà con un confronto su come il bosco contribuisca alla qualità del vino, con gli interventi di Edmondo Bonelli, enotecnico e laureato in Scienze Naturali, e Luca Borio, dottore in Scienze dei Sistemi naturali dell’Università di Torino. Nel corso dell’incontro verrà anche presentato il progetto “Oasi delle Terrazze”, promosso da Langa Silvatica ODV.

Nel pomeriggio, alle 15, seguirà il panel “I boschi delle Langhe: ieri, oggi e domani”, dedicato ai cambiamenti climatici, alle strategie di tutela dei boschi locali e al valore degli ecosistemi. Interverranno Gianni Amerio, che presenterà il progetto “AltraVia”, nuovamente Edmondo Bonelli, l’enotecnica e agronoma Martina Tarditi, le Fondazioni dei Santi Lorenzo e Teobaldo, e l’Associazione Turismo in Langa, che guiderà il workshop conclusivo “Come contribuire alla gestione sostenibile dei boschi e alla mitigazione del cambiamento climatico?”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.turismoinlanga.it. Gli eventi sono realizzati con il contributo della Fondazione CRC.

L’associazione Langa Silvatica

L’associazione Langa Silvatica I want to be tree ODV nasce con l’obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio naturale delle Langhe attraverso azioni concrete di tutela ambientale. La sua ragion d’essere è stata l’acquisto di un’area boschiva nel comune di Lequio Berria, denominata “Oasi delle Terrazze”, situata poco distante dal Santuario della Madonna della Neve, lungo la strada provinciale che collega Lequio Berria a Borgomale. Ma l’Oasi delle Terrazze non rappresenta l’unico impegno dell’associazione: accanto alle attività di divulgazione, agli eventi e alle passeggiate naturalistiche, Langa Silvatica intende proseguire nel tempo il percorso di acquisizione di nuovi appezzamenti di bosco, con l’obiettivo di tutelarli e restituirli alla natura.

L’idea alla base di Langa Silvatica è semplice: conservare un frammento di bosco per preservarne la biodiversità e tramandarla alle generazioni future. In un territorio in cui vigneti, noccioleti e aree coltivate hanno progressivamente sostituito la vegetazione spontanea, L’Oasi delle Terrazze e i boschi che l’associazione si impegnerà a custodire nel tempo rappresentano un luogo di tutela attiva della biodiversità, spazi in cui gli ecosistemi possono mantenere equilibrio e capacità di rigenerazione. Langa Silvatica si impegna così a mantenere viva la memoria naturale delle colline di Langa e a promuovere una cultura di rispetto e cura verso l’ambiente.