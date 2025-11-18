Alba si illumina per le feste e accende le luminarie il 22 novembre

Le vie, le piazze e i palazzi del centro storico di Alba si vestiranno nuovamente di luce per celebrare il periodo natalizio. Quest'anno l'accensione delle luminarie è prevista per sabato 22 novembre. Le caratteristiche luci natalizie prolungheranno così - fino all’Epifania - l'atmosfera festosa che caratterizza la città dopo la conclusione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

L'iniziativa è frutto della consolidata sinergia tra Associazione Commercianti Albesi, Comune di Alba e Banca d'Alba, uniti nell'intento di valorizzare il tessuto commerciale cittadino e offrire un'esperienza accogliente tanto ai visitatori quanto ai residenti.

Le installazioni luminose, realizzate interamente con tecnologia led per garantire efficienza energetica e contenimento dei consumi, contribuiranno a creare un'atmosfera suggestiva che da sempre accompagna questo periodo dell'anno, favorendo la vitalità dei negozi di vicinato e del commercio locale.

I costi di installazione e le spese energetiche saranno interamente sostenuti da ACA, Banca d'Alba e Comune, in un gesto concreto di sostegno agli esercizi commerciali del territorio. Un segnale di fiducia e ottimismo che illumina la città e guarda al futuro.

«La partnership con il Comune di Alba e Banca d'Alba si rinnova e si rafforza anche quest'anno – dichiara il presidente di ACA, Giuliano Viglione –. Illuminare la città significa dare continuità al clima festoso che Alba vive intensamente da ottobre, con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, fino all'Epifania. Le luci natalizie non sono solo un elemento decorativo: rappresentano un richiamo per clienti e visitatori, sostengono la vivacità del commercio locale e comunicano l'ospitalità che contraddistingue il nostro territorio. Tutto questo senza pesare economicamente sulle singole attività commerciali, grazie ad un investimento economico congiunto».

Il Presidente di Banca d’Alba, Tino Cornaglia: «In questo periodo natalizio Banca d’Alba, per conto dei suoi oltre 65mila Soci, sostiene la Caritas diocesana come tradizionale iniziativa solidale di comunità, così come continua a dare il proprio supporto per abbellire la città e prepararla alle festività, nella speranza che sia davvero un Natale sereno per tutte le persone del nostro territorio».

Dichiara il sindaco di Alba Alberto Gatto: «A partire da questo fine settimana la nostra città si veste a festa con l’accensione delle luminarie natalizie. È un momento che ogni anno attendiamo con emozione, perché non solo rappresenta l’inizio delle festività, ma perché vuole essere un segnale di positività e fiducia per tutta la comunità. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ad ACA e Banca d’Alba, che con il loro sostegno rendono possibile questo progetto. Grazie alla loro collaborazione possiamo offrire alla città un’atmosfera calda e accogliente. Le luci che oggi accendiamo illuminano le nostre strade e, nello spirito del Natale, ci ricordano che insieme possiamo costruire una città sempre più viva, attrattiva e solidale».