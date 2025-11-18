Bra, gioia e gratitudine ai Salesiani per il nuovo campo da basket [FOTO]

Attimi di gioia, unità e sport. Succede all’Istituto salesiano San Domenico Savio di Bra, dove la collaborazione tra diverse realtà dell’opera ha portato alla realizzazione di un nuovo campo da basket.

L’inaugurazione si è tenuta nella mattinata di venerdì 14 novembre, alla presenza di educatori e insegnanti, ma soprattutto di tanti ragazzi e ragazze della scuola e del Centro di Formazione Professionale, che hanno accolto con entusiasmo e gratitudine la nuova installazione.

Al taglio del nastro hanno partecipato: don Leonardo Mancini, ispettore dei Salesiani del Piemonte, Valle d’Aosta e Lituania; don Riccardo Frigerio, direttore della Casa salesiana braidese; la professoressa Lorenza Fissore, preside della Scuola media; il professor Davide Busato, direttore del Cnos-Fap.

I Salesiani di don Bosco sono presenti a Bra in viale Rimembranze, nel quartiere oltre-ferrovia, dal 1959. Qui nel tempo hanno avviato percorsi formativi, educativi, spirituali e culturali al servizio dei giovani e delle famiglie.

«Andiamo incontro alle esigenze dei giovani, che purtroppo in questi tempi sono sempre più dietro lo schermo di uno smartphone e sempre meno sui campetti. Ma per noi è importante che possano divertirsi all’aria aperta», ha detto don Riccardo Frigerio.

Aggiungendo: «Il nuovo campo da basket sarà a disposizione per il gioco libero dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le varie attività della scuola e dell’oratorio o per chi viene a trascorrere qualche ora insieme in fraternità e divertimento».

Un importante passo avanti nella missione educativa dei Salesiani, volta a formare buoni cristiani e onesti cittadini.