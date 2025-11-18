Chiusa di Pesio, completato il nuovo tetto della palestra della scuola media: intervento da 149.500 euro Sottotitolo

Si è concluso il rifacimento del manto di copertura e dell’orditura in legno del tetto della palestra della scuola secondaria di 1° grado di Chiusa di Pesio.

L’opera, di importo complessivo di 149.500 euro, è stata finanziata con 100.000 euro della Regione Piemonte (D.D. 420/A1511C/2023) e 49.500 euro di fondi comunali.

La progettazione e direzione lavori sono state affidate al Geom. Marco Audisio e all’Arch. Valentina Fresia dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai quali l’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. Il progetto strutturale è stato redatto dall’Ing. Luca Barale, mentre la Ditta esecutrice è stata la Domustek Srl di Borgo San Dalmazzo.

“Un risultato importante per la sicurezza delle studentesse e degli studenti e per la qualità degli spazi scolastici", commenta il sindaco Claudio Baudino. "Interventi come questo confermano l’impegno dell’Amministrazione nel mantenere e migliorare le strutture educative del territorio.”



