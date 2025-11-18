A Cuneo si presenta il libro “LIVE AID – Il juke-box globale compie 40 anni”

Sabato 22 novembre alle 17, presso la sede dell’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, 30, si terrà la presentazione del libro “LIVE AID – Il juke-box globale compie 40 anni”, un volume che celebra il più grande evento musicale e televisivo della storia, il leggendario concerto benefico del 13 luglio 1985.

Alla serata parteciperanno gli autori Angelo De Negri e Aldo Pedron, che dialogheranno con Giovanni Fabbi, storico e autore dell’inquadramento dedicato agli anni Ottanta in Usa e Uk. Saranno inoltre presenti, come ospiti speciali, Luciano Boero e Alfredo Ottaviani.

Con quasi due miliardi di telespettatori collegati in diretta, il Live Aid fu il più grande spettacolo televisivo benefico mai realizzato. Il volume ripercorre il contesto storico e musicale dei primi anni Ottanta, analizzando il ruolo dei grandi dischi solidali dell’epoca, da Do They Know It’s Christmas? dei Band Aid a We Are the World degli Usa for Africa. Attraverso un racconto dettagliato e appassionato, il libro ricostruisce minuto per minuto la giornata del 13 luglio 1985: dai presentatori ai promoter, dagli artisti saliti sul palco di Londra e Filadelfia ai retroscena dell’immenso sforzo tecnologico e organizzativo che rese possibile un evento senza precedenti.

A quarant’anni di distanza, Live Aid rimane un monumento alla forza della musica quando diventa veicolo di solidarietà globale. Questo volume ne ripercorre ogni tappa, ogni emozione e ogni sfida, restituendo al lettore il ritratto vivido di un decennio in cui spettacolo, tecnologia e impegno sociale si fusero come mai prima.

GLI AUTORI - Angelo De Negri, cofondatore dell’associazione MusicArTeam, è coautore di Acqua Fragile (Arcana, 2022), Woodstock (Arcana, 2023) e 1973 – L’anno cruciale della musica raccontato in 73 dischi leggendari (Arcana, 2023). Aldo Pedron

Tra i fondatori della rivista Mucchio Selvaggio e già direttore de L’Ultimo Buscadero, ha scritto per numerose riviste musicali e collaborato all’Enciclopedia Rock (Arcana). Tra le sue pubblicazioni: Good Vibrations – La storia dei Beach Boys (Arcana, 2016), Ry Cooder – Il viaggiatore dei suoni (Arcana, 2017), Born on the Bayou – La storia dei Creedence Clearwater Revival (Arcana, 2018), L’onda sulla baia (Arcana, 2021) e Treni in Musica – Canzoni a tutto vapore (Edizioni Applausi, 2024).