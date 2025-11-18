 / Eventi

Alba, in secna la lettura animata “Scarpette frigie. La forza delle donne"

Sabato 29 novembre, alle ore 10.30, alla Biblioteca civica “G. Ferrero”

Sabato 29 novembre, alle ore 10.30, alla Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba va in scena la lettura animata “Scarpette frigie. La forza delle donne” a cura della compagnia Teatro di Tela. 

Il martedì grasso chiude il Carnevale in tutti i posti del mondo in cui lo si festeggia. Anche a Ivrea, dove coincide con l’ultimo giorno della famosa Battaglia delle Arance. Seguendo delle scarpette rosse un bambino, una bambina e un gruppo di aranceri speciali scopriranno la leggenda di Violetta, la storica mugnaia del Carnevale, che con forza si rifiutò di sottomettersi alla prepotenza e alla sopraffazione del malvagio Marchese di Monferrato.

I protagonisti della storia impareranno così che la forza del gruppo e il valore della differenza possono aiutare sia i piccoli che i grandi.

L’iniziativa rientra nelle “Giornate Viola”, la rassegna annuale promossa dall’associazione Associ&rete insieme a scuole, biblioteche, associazioni, comuni, artisti, autori e in collaborazione con numerosi enti del territorio, che propone una serie di eventi diffusi dedicati alla sensibilizzazione sui temi del rispetto, della gentilezza e della non violenza.

La partecipazione è gratuita con prenotazione consigliata su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com. L’attività è consigliata a partire dai 6 anni.

