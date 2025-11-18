Busca tra arte e natura: escursione alle cave di alabastro e mostra Pop Art nella stessa giornata

Nell’ambito degli eventi collaterali alla mostra “Sbam!” a Casa Francotto domenica 23 novembre un appuntamento speciale attende i visitatori a Busca. Un percorso nella Pop Art, è in programma un’escursione alle cave di alabastro, uno dei fenomeni geologici più affascinanti del territorio buschese.

Un accompagnatore naturalistico guiderà i partecipanti alla scoperta di un luogo unico, dove natura e storia si incontrano. Il ritrovo è fissato presso Casa Francotto, con due possibilità di partenza: alle 10 e alle 14,30. Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe da trekking e bastoncini: il percorso, di circa 5 km, è adatto a tutti e regala scorci panoramici imperdibili.

La proposta Mostra + Escursione rientra nell’iniziativa “Un biglietto, due eventi”, che permette di vivere un’intera giornata tra arte e natura con un ticket unico di 12 euro (ingresso gratuito per gli under 16). Un’occasione ideale per scoprire da vicino la Pop Art e approfondire le bellezze del territorio.

La mostra continua a riscuotere grande successo: più di tremila visitatori hanno già ammirato gli spazi espositivi di Busca e Cherasco, e le attività didattiche dedicate alle scuole stanno ottenendo un riscontro entusiasmante.

Ogni domenica pomeriggio, inoltre, sono disponibili visite guidate gratuite (incluse nel biglietto) per accompagnare il pubblico alla scoperta degli artisti e delle opere che hanno rivoluzionato l’arte contemporanea.

Le sedi di Busca e Cherasco ospitano oltre 190 capolavori firmati da protagonisti assoluti della Pop Art e dell’arte moderna: Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Jim Dine, Robert Indiana, Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Enrico Baj, Ugo Nespolo, Arman e Mimmo Rotella.

La prenotazione è obbligatoria per gli eventi collaterali: 371-542 0603 info@casafrancotto.it (segreteria attiva tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00. Per aggiornamenti e informazioni: sbampopart.it

Altri eventi collaterali

Domenica 30 novembre – visita alla Collezione La Gaia sulla collina di Busca

Domenica 7 dicembre – visita alla cioccolateria Fagiolo-Peirano di Busca

ORARI DELLE MOSTRE

Busca, Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10 - 12 e 15,30 – 18,30. Domenica e festivi 10-12 e 14,30 – 18,30. Segreteria: 371-542 0603 info@casafrancotto.it

Cherasco, Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 e 14,30 – 18,30. Domenica e festivi 9,30- 12,30 e 14,30 -18,30. Ufficio turistico: 0172-427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it