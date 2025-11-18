"Harmony Beyond Borders": musica e amicizia al Teatro Baretti di Mondovì

Venerdì 14 novembre il Teatro Baretti di Mondovì ha ospitato un evento straordinario: il concerto "Harmony Beyond Borders" che ha visto esibirsi insieme gli studenti del Liceo "Vasco-Beccaria-Govone" e i ragazzi del Coláiste Bhríde di Carnew, in Irlanda, nell'ambito del progetto Erasmus+ PNRR.

La serata ha trasformato il palco in una festa di musica e amicizia, con i giovani italiani che hanno proposto un repertorio ricco e vario: dalla musica classica del Seicento al valzer russo dell'Ottocento, dalle sonorità contemporanee di Cranberries, Coldplay e R.E.M. Gli studenti irlandesi hanno portato la poesia delle ballate popolari della loro terra, i Beatles e la spettacolare Riverdance, accolta da un'ovazione del pubblico.

Nel finale, le due compagini hanno suonato insieme in un'unica grande orchestra internazionale, creando un abbraccio musicale che ha superato diversità linguistiche e culturali. La musica ha dimostrato ancora una volta di essere il linguaggio universale capace di unire mondi diversi oltre ogni confine.

Il progetto proseguirà dal 2 al 7 dicembre 2025, quando saranno gli studenti del Liceo "Vasco-Beccaria-Govone" a volare in Irlanda per replicare il concerto nel teatro del Coláiste Bhríde di Carnew, proseguendo un cammino di crescita artistica, linguistica e personale.

Il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” conferma ancora una volta la propria natura di scuola viva e innovativa, sempre pronta a promuovere progetti, eventi e iniziative che valorizzano creatività, collaborazione e respiro internazionale.