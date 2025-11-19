Dimentica lo zaino in piazza: trova il PIN sul post-it e spariscono 1.200 euro

Aveva dimenticato lo zaino in piazza ad Ormea, e quando tornò per recuperarlo si accorse che oltre alle cuffiette e ai documenti, mancava il borsellino contenente la sua carta Postepay. Questa la disavventura di un uomo di un uomo residente in Sicilia, che ha poi denunciato quanto accaduto ai carabinieri.

La vittima, il giorno dopo scoprì che qualcuno aveva già utilizzato la sua carta per effettuare due prelievi, intorno alle 20 della stessa sera, da 600 euro ciascuno, allo sportello Postamat. Ciò che in realtà avrebbe poi permesso di effettuare il prelievo, era però stato un post-it trovato all’interno dello zaino, sul quale il proprietario aveva annotato il PIN della carta.

A spiegarlo in tribunale a Cuneo, dove è in corso il processo a carico del presunto responsabile, C.P., è stato uno dei militari che effettuò le indagini. Le accuse sono utilizzo indebito di carta di credito e ricettazione.



Dagli approfondimenti svolti dalle autorità, si è poi arrivati all’identificazione di C.P. grazie alle immagini registrate dalle telecamere del Postamat che, confrontate con la fotografia presente nella banca dati anagrafica dell’imputato, non lasciarono dubbi.

Nella prossima udienza si ascolterà la persona offesa.