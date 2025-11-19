Scienza al NUoVO: il lavoro che cambia tra contratti, territori e nuove sfide

Come sta cambiando il mondo del lavoro in Italia e, in particolare, nella provincia di Cuneo? A questa domanda sempre più attuale risponderà Francesco Carbonero, economista presso l'Ufficio Studi e Ricerche di Fondazione CRC, nell'incontro di "Scienza al NUoVO" in programma martedì 26 novembre alle ore 19.

Carbonero, che vanta una solida esperienza internazionale con consulenze per l'ILO di Ginevra e pubblicazioni su prestigiose riviste come Macroeconomic Dynamics, Review of Economic Dynamics e Journal of Economic Behavior & Organization, porterà al pubblico cuneese un'analisi approfondita delle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro. L'economista, già docente all'Università di Torino, si occupa di analisi macroeconomica e di economia regionale, con particolare attenzione agli impatti dell'innovazione tecnologica sul tessuto produttivo e occupazionale.

Durante l'incontro verranno esaminati i tre fenomeni più rilevanti che stanno trasformando il panorama lavorativo italiano e locale. L'analisi partirà dal superamento degli stereotipi sui contratti di lavoro dipendente - lontani dalle caricature cinematografiche alla Checco Zalone - per esplorare come il territorio di residenza influenzi profondamente le opportunità professionali e le traiettorie di carriera.

Un punto centrale della riflessione sarà il cambio di paradigma nella valutazione del mercato del lavoro: non è più sufficiente interrogarsi sulla quantità di posti di lavoro disponibili, ma diventa cruciale analizzare la qualità dell'occupazione offerta. Una prospettiva particolarmente rilevante per un territorio come quello cuneese, caratterizzato da specificità economiche e produttive che richiedono un'analisi mirata e approfondita.

L'appuntamento, aperto al pubblico, rappresenta un'occasione per comprendere le dinamiche che stanno ridisegnando il futuro del lavoro, con uno sguardo che spazia dal contesto nazionale alle peculiarità locali.