Sosta blu a Cuneo, contratto in scadenza a maggio 2026: ora l'attenzione si sposta sui dipendenti di Sct: “Che fine faranno?”

La gestione dei parcheggi a pagamento, attualmente in carico a Sct Group srl e in scadenza a maggio 2026, ha impegnato il dibattito politico in due sedute della V Commissione consiliare, dove sono state presentate tre ipotesi tra cui scegliere (gestione diretta In House, prolungamento contratto attuale e nuova gara di appalto).



Una questione che mentre vede maggioranza e minoranza saldamente schierate sulle rispettive posizioni opposte, l'una a favore del rinnovo e l'altra per un'internalizzazione della gestione, assume un ulteriore risvolto.



A spostare l'attenzione da una scelta meramente amministrativa e tecnica su un piano sociale ci pensa la Filcams Cgil, che ricorda come qualunque essa sia coinvolgerà inevitabilmente gli ausiliari del traffico attualmente impiegati.

“Non entriamo nel merito della decisione che si prenderà – ci tiene a puntualizzare il Segretario Generale Edmondo Arcuri -, ma sottoponiamo in tempo utile ai decisori e alla società appaltata che i lavoratori non vanno dimenticati. Ci aspettiamo l'Amministrazione, in qualità di ente pubblico, non si sottragga dalla sua responsabilità sociale di monitorare e supervisionare sulla dovuta tutela del personale”.

Dalla fine del 2023 la Filcams Cgil ha iniziato un'interlocuzione con Sct Group srl per porre l'attenzione sul Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti, peraltro ritirato dal Cnel nel 2022, che offriva condizioni peggiorative rispetto al precedente.



Il problema è stato risolto sottoscrivendo un accordo sindacale a maggio 2025, con valore retroattivo dal gennaio, riportando il contratto collettivo a quello del commercio e restituendo i giusti livelli al personale , la corretta retribuzione ed una parte normativa migliorativa rispetto al Ccnl precedente.



Oltre a Cuneo, dove si contano 5 ausiliari del traffico, ve ne sono altri due a Racconigi, dove Sct Group srl ha in corso un altro appalto.

Dunque la richiesta è di compiere una scelta non solamente nell'interesse del Comune, ma anche degli addetti coinvolti. “In generale il mondo degli appalti e subappalti presenta spesso storture e risvolti negativi, che vanno attenzionati nelle giuste modalità. In questo caso, visto il precedente, parzialmente sanato, - conclude il Segretario Generale Arcuri - facciamo attenzione a non prendere di nuovo la stessa strada di non ritorno. La Filcams naturalmente sarà a fianco del personale e vigilerà su questa specifica situazione, ma questi lavoratori dovranno essere tutelati e salvaguardati in primis dalla committenza, come indicato da capitolato d’appalto redatto dal Comune ”.