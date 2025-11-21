Grande affluenza all'inaugurazione della mostra "Da Raffaello a Bernini" [FOTO]

Oggi, venerdì 21 novembre, alle ore 17.30, si è aperta al pubblico nel Complesso Monumentale di San Francesco la nuova esposizione che porta nel capoluogo piemontese i tesori della collezione di Galleria Borghese di Roma. Si tratta di una mostra che rappresenta una nuova tappa di una collaborazione consolidata tra la Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, iniziata nel 2022 con il Progetto Cultura, che ha già portato a Cuneo grandi protagonisti della storia dell'arte come "I colori della fede a Venezia" nel 2022, "Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi" nel 2023 e "Il Gran Teatro delle Città" nel 2024.

[Il curatore Ettore Giovanati e Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici per Intesa Sanpaolo]

L'inaugurazione è stata accesa da importanti interventi istituzionali. Hanno preso la parola la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, Mauro Gola presidente della Fondazione CRC, Michele Coppola Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici per Intesa Sanpaolo, e il curatore Ettore Giovanati, che hanno portato ringraziamenti e saluti ufficiali per questa nuova collaborazione culturale.

L'esposizione, curata da Francesca Cappelletti ed Ettore Giovanati e allestita nel rispetto di principi di sostenibilità ambientale grazie al progetto dell'architetto Loredana Iacopino, rimarrà aperta fino al 29 marzo 2026. I visitatori potranno ammirare capolavori raramente esposti, tra cui il Ritratto di frate domenicano di Tiziano Vecellio, le opere Autunno e Primavera di Jacopo Bassano, il Ritratto di uomo attribuito a Raffaello, la Sacra Famiglia con san Giovanni Battista e angeli di Battista Dossi, la Fuga in Egitto del Cavalier d'Arpino e il Sonno di Gesù di Lavinia Fontana. La mostra culmina con i grandi maestri del Barocco, tra cui la Danza campestre di Guido Reni e l'Autoritratto in età matura insieme alla Capra Amaltea di Gian Lorenzo Bernini.

Un video immersivo accoglierà i visitatori all'ingresso, raccontando la storia della famiglia Borghese e della sua celebre collezione.

L'esposizione è accompagnata da un catalogo edito da Allemandi con contributi scientifici di Ettore Giovanati, Lucia Calzona e Antonio Iommelli.

Informazioni

Complesso Monumentale di San Francesco

Via Santa Maria n°10, 12100 Cuneo CN

fondazionecrc.it

Orari

Martedì – venerdì: 15.30 – 19.30 (al mattino aperto su prenotazione per scuole e gruppi)

Sabato – domenica: 10 – 19.30 con orario continuato

Ingresso

Libero e gratuito. I possessori del biglietto di ingresso alla mostra avranno diritto ad accedere con tariffa ridotta alle Gallerie d'Italia di Torino, Milano, Vicenza e Napoli, fino al 30 giugno 2026.