A Moretta torna la 5ª edizione della Mostra-concorso dei Presepi artigianali

La parrocchia di San Giovanni Battista, con il patrocinio del Comune di Moretta, organizza la 5ª edizione della 'Mostra-concorso dei Presepi artigianali', un evento che ogni anno riesce a coinvolgere la comunità locale e a trasmettere la magia del Natale.

Le opere saranno esposte nella Chiesa dello Spirito Santo (Crociata), dando a tutti i visitatori la possibilità di ammirarle durante le festività natalizie.

Le iscrizioni per partecipare al concorso sono aperte fino al 5 dicembre.

Gli interessati possono contattare il numero 338-9033784 per maggiori informazioni.

“Il concorso - come spiega l’organizzatrice Manuela Millone, si svolgerà nelle categorie: bambini, famiglie, classi scolastiche e hobbisti. Ogni partecipante potrà realizzare il proprio presepe utilizzando qualsiasi materiale e forma, dando libero spazio alla creatività.

Nelle scorse edizioni – afferma la Millone – la manifestazione ha visto una partecipazione molto positiva, con presepi di ogni tipo che hanno portato gioia e magia al Natale. Speriamo di vedere anche quest’anno tante opere sorprendenti".

La votazione dei presepi avverrà direttamente tramite il voto del pubblico, che avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza durante la visita alla mostra.

I tre presepi con il maggior numero di voti in ogni categoria verranno premiati. Inoltre, a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione come riconoscimento del loro impegno e della loro creatività.