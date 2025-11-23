 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 23 novembre 2025, 17:31

Casa Pride ha illuminato Bra per ricordare le vittime dell’odio contro le persone transgender

L’iniziativa si è svolta giovedì 20 novembre in Corso Cottolengo, riunendo la cittadinanza in un momento di memoria collettiva

Casa Pride ha illuminato Bra per ricordare le vittime dell’odio contro le persone transgender

Per il secondo anno consecutivo, l’associazione Casa Pride ha organizzato a Bra un flash mob in occasione del Transgender Day of Remembrance (TDOR), la giornata dedicata al ricordo delle vittime dell’odio e del pregiudizio contro le persone transgender.

L’iniziativa si è svolta giovedì 20 novembre in Corso Cottolengo, riunendo la cittadinanza in un momento di memoria collettiva. Durante l’evento sono state lette testimonianze e scritti di persone trans, mentre le luci di candele e piccole fonti luminose hanno simbolicamente mantenuto accesa l’attenzione sulle loro storie e sul valore delle loro vite.

Ogni lettura condivisa è stata scelta, voluta e curata da persone transgender della comunità di Casa Pride. Le persone cis che hanno preso parte all’iniziativa hanno messo semplicemente a disposizione la propria voce, come segno di alleanza e rispetto.

Il flash mob ha rappresentato anche un momento di consapevolezza sui dati più recenti del Trans Murder Monitoring, che registra 281 transicidi nell’ultimo anno. Numeri a cui si somma il sommerso delle violenze quotidiane, troppo spesso invisibili e non denunciate.

La commemorazione ha dato spazio a testimonianze vive e toccanti delle persone trans della comunità, oltre a letture di testi di Porpora Marcasciano, Leslie Feinberg, Francesco Cicconetti e Maria Cristina Vivinetto, voci fondamentali del pensiero e dell’attivismo trans.

Casa Pride ringrazia tutte le persone presenti per aver condiviso questo momento di memoria e responsabilità.

Un ringraziamento particolare va all’assessore Francesco Matera, intervenuto durante l’iniziativa: la sua presenza e la vicinanza dell’amministrazione braidese sono un segnale importante, tutt’altro che scontato.

Continuiamo a illuminare le vite e le storie delle persone transgender. E a resistere, insieme.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium