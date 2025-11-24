Domenica 30 novembre torna “Un Borgo da scoprire – Passi di pace... alla scoperta dei monumenti di Borgo”, un pomeriggio dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale di Borgo San Dalmazzo, reso possibile grazie al prezioso contributo delle associazioni di volontariato locali.

Ritrovo ore 14.00 presso MEMO4345 – ex Chiesa di S. Anna, in via Vittorio Veneto 72.

L’itinerario “Cammino e osservo i luoghi e i personaggi della Memoria che richiamano alla Pace” condurrà i partecipanti tra le vie del centro storico, accompagnati dalla guida turistica dott.ssa Ilaria Peano e dallo storico prof. Walter Cesana.

Durante la passeggiata verranno letti alcuni scritti di Beppe Rosso, nel trentennale della sua scomparsa. Le letture saranno affidate al prof. Dante Giordanetto e a Riccardo Mey, con l’accompagnamento musicale del maestro Silvio Peron e dalle sue allieve dell'Istituto Civico Musicale Dalmazzo Rosso.

Al termine, a tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo omaggio con prodotti tipici borgarini.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Santuario di Monserrato, con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo e la collaborazione dell’Associazione Pedo Dalmatia.

Evento gratuito su prenotazione.

Per partecipare, inviare un messaggio WhatsApp al 340 254 9768, indicando nome e cognome di tutti i partecipanti.