Costigliole Saluzzo: ultimi ritocchi alla nuova palestra scolastica

Procede verso il traguardo finale il cantiere della nuova palestra delle scuole, tassello decisivo del progetto di riqualificazione del polo scolastico. I lavori, ormai in fase di completamento, stanno definendo gli ultimi dettagli di un intervento che negli anni scorsi aveva già visto la realizzazione del nuovo complesso didattico e degli spazi sportivi annessi.

La palestra, completamente attrezzata e concepita per ospitare attività motorie e sportive in modo funzionale e moderno, sarà collegata al resto del polo tramite un percorso dedicato che conduce direttamente al salone polivalente e all’area esterna destinata allo sport. All’interno, l’intervento comprende anche la realizzazione di due nuovi locali bagno ricavati nella porzione est dell’edificio scolastico, pensati specificamente per il servizio della struttura.

[L'interno della nuova palestra]

Nei giorni scorsi il sindaco Fabrizio Nasi, insieme alla Giunta comunale, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici e con la ditta incaricata dei lavori per verificare l’avanzamento delle opere e programmare gli ultimi passaggi.

Parallelamente, nelle prossime settimane proseguiranno anche gli interventi sulle aree esterne: verranno realizzate le finiture previste dal progetto, completati i percorsi di accesso e create le nuove zone verdi che andranno a incorniciare l’intero complesso scolastico, contribuendo a renderlo più accogliente e funzionale per studenti, insegnanti e famiglie.



[L'esterno della nuova palestra che confina con il plesso scolastico]