Il laboratorio di fisica del liceo Pellico-Peano di Cuneo sarà dedicato alla prof Penna

Venerdì 28 novembre alle ore 17 si terrà presso il Liceo Pellico-Peano la cerimonia di intitolazione del Laboratorio di Fisica alla prof.ssa Germana Penna, storica docente del Liceo scientifico "G. Peano", scomparsa pochi mesi fa.

La prof.ssa Penna, ricordata da molti ex-colleghi ed ex-studenti con grande stima e affetto, insegnò matematica e fisica per oltre trent'anni presso il Peano, dove diede vita al laboratorio di Fisica, allestendolo, nel corso degli anni, all’insegna di metodologie didattiche per l'epoca particolarmente innovative e ancora attuali. Tutti coloro che desiderino partecipare sono i benvenuti. L’accesso è da via Monte Zovetto 8 e il laboratorio si trova al terzo piano dell’edificio.