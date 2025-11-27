Addio a Maddalena Bosio, storica ristoratrice di Savigliano: aveva 100 anni

Sarà celebrato questa mattina, giovedì 27 novembre, alle 11 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Savigliano, il funerale di Maddalena Bosio, vedova Brunetti: aveva 100 anni.

La donna era tra le più longeve di Savigliano e avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 24 gennaio.

In occasione del suo secolo di vita era stata festeggiata lo scorso anno dal sindaco Antonello Portera che, a nome dell’amministrazione comunale e della città, l’aveva omaggiata con una pergamena a ricordo della meta raggiunta e un mazzo di fiori.

Originaria di Marene, Maddalena si trasferì a Savigliano dopo il matrimonio con Giuseppe Brunetti, da cui rimase vedova a soli 57 anni.

Maddalena era una figura molto conosciuta in città per molti anni aveva gestito il ristorante “Tre Stelle” in via Macra, dove lavorò fino al 1973. Oggi, al posto del suo storico locale, sorge il bar gelateria Manuel.

Fino all’ultimo ha conservato un carattere brillante, spiritoso e gioviale. Nonostante l’età aveva una memoria vivida e amava raccontare episodi della sua lunga vita, chiacchierando con chiunque andava a trovare.

Lascia i figli: Graziella vedova Campana, Millo con la moglie Brunella, i nipoti: Mauri, Marco con Sabrina, Marilena, Nicolò, Danilo Francesco, le sorelle, il cognato, la cognata, i nipoti, i pronipoti i cugini e tutti i parenti.