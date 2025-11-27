 / Scuole e corsi

A Cuneo un laboratorio teatrale per tutte le età con “Teatrando in allegria”

Tutti i mercoledì dalle 18 alle 19.30. Previsto un contributo per l'assicurazione

A Cuneo un laboratorio teatrale per tutte le età con "Teatrando in allegria"

Un percorso aperto, inclusivo e pensato per un pubblico dai 15 ai 97 anni. 

È questa la filosofia di “Teatrando in allegria”, il laboratorio di teatro promosso dall’associazione culturale Ipazia, affiliata ARCI, che prenderà il via il 26 novembre 2025 negli spazi dell’associazione San Tommaso in via Bersezio 2, a Cuneo.

Gli incontri si svolgeranno tutti i mercoledì, fino all’8 aprile 2026, con orario 18.00-19.30. Il percorso culminerà in uno spettacolo finale, occasione per condividere con il pubblico il lavoro svolto durante i mesi di laboratorio.

L’iscrizione è gratuita, mentre è previsto un contributo di 20 euro per l’assicurazione annuale.

Per informazioni e prenotazioni: 347 2287390.

