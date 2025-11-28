Incidente a Caraglio, perde il controllo dell'auto e finisce fuoristrada: ferita la conducente

Incidente nel pomeriggio di oggi, alle 16.10 , a Caraglio in via vecchia di Busca. Una donna alla guida della sua auto ha perso il controllo finendo fuori strada. Impossibilitata ad uscire autonomamente dal veicolo ha atteso l’arrivo da Cuneo della squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto a liberarla ed affidarla alle cure dei sanitari del 118.

A seguito dell’incidente non ha riportato ferite gravi, ma a titolo precauzionale è stata trasportata all’ospedale per i dovuti accertamenti.



Sul posto per i rilievi del caso e a gestire la viabilità c’era anche una pattuglia dei carabinieri.



L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’auto e dell’area da parte dei vigili del fuoco.