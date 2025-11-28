Premiati ad Alba quattro studenti eccellenti in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Torino

Nella mattinata del 26 novembre, durante le sessioni di laurea ospitate presso l’Ampelion, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi di laurea destinati agli studenti più meritevoli del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università degli Studi di Torino. Due riconoscimenti speciali, intitolati a figure significative del territorio, sono stati assegnati a quattro giovani neolaureati nell’a.a. 2022-2023.

Giunto alla sua terza edizione, il Premio Daniele è stato istituito dall’azienda Le Strette (famiglia Daniele) in ricordo dell’enologo Mauro Daniele, prematuramente scomparso nel 2021 e già vicepresidente della Strada del Barolo e grandi vini di Langa.

Il riconoscimento è andato a Noemi Carlone, con una tesi sui sottoprodotti dell’industria vitivinicola e sulle loro potenzialità di recupero, e a Flavius Popovici, che ha approfondito la gestione delle acque reflue di cantina in ottica di economia circolare. Il premio è stato reso possibile grazie all’iniziativa “Un Barolo PERMAURO”, che ha previsto la vendita di una selezione limitata di Barolo DOCG Bergera Pezzole 2017 con etichetta dedicata, grazie alla quale è stato possibile raccogliere i fondi necessari a finanziare i riconoscimenti.

Prima edizione, invece, per il Premio “Amici di Giorgio”, istituito dall’Associazione Culturale Amici del Castello Alfieri in memoria di Giorgio Grasso, meccanico agricolo e collaboratore storico dell’associazione, scomparso nel 2023. L’Associazione, presieduta da Carlo Sacchetto, ha destinato una parte dei proventi della tradizionale cena con degustazione, organizzata annualmente per beneficenza, alla creazione del premio. I riconoscimenti sono stati assegnati a Luca Grimaldi, autore di una tesi sui meccanismi di azione del chitosano nella protezione dei vini bianchi dall’ossidazione, e a Marco Poggio, che ha studiato la produzione di vino “senza solfiti aggiunti”.

Alla cerimonia erano presenti numerosi docenti del Corso di laurea tra cui i componenti della commissione giudicatrice presieduta dalla prof.ssa Silvia Guidoni. Per la famiglia Daniele erano presenti Savio e Lorenzo Daniele, rispettivamente fratello e figlio di Mauro, oltre al direttore della Strada del Barolo, Daniele Manzone. Per il premio “Amici di Giorgio” erano presenti il presidente dell’Associazione Culturale “Amici del Castello Alfieri” Carlo Sacchetto e la sig.ra Olga Vacca, vedova Grasso.

La giornata ha rappresentato un momento di grande valore per tutta la comunità accademica e produttiva del territorio. Le tematiche premiate – dal recupero dei sottoprodotti alla gestione sostenibile delle risorse, fino all’enologia a basso impatto – confermano l’attenzione crescente verso un settore vitivinicolo sempre più innovativo, responsabile e aperto alle sfide ambientali. I premi non solo valorizzano l’impegno degli studenti, ma rafforzano il legame tra il mondo della formazione, le aziende del territorio e le realtà associative che mantengono viva la cultura enologica piemontese. I premi non solo servono da sprone all'impegno degli studenti, ma sottolineano il riconoscimento della formazione universitaria da parte del settore vitivinicolo locale e rafforzano il legame tra il mondo accademico, le aziende del territorio e le realtà associative che mantengono viva la cultura enologica piemontese.