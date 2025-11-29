“Perché Leggere?": l'Arimondi- Eula di Savigliano all’incontro organizzato dalle Biblioteche in festa

Venerdì 28 novembre le classi del biennio del corso dei geometri e le terze dei ragionieri di entrambi gli indirizzi AFM ed ITRI dell’Istituto “Arimondi- Eula” di Savigliano hanno partecipato all’incontro organizzato dalle Biblioteche in festa “Perché Leggere?” svoltosi nella bella cornice della Crusà Nera.

La relatrice, Ilaria Mattioni, docente universitaria e scrittrice, attraverso la presentazione del suo ultimo romanzo “La figlia del gigante” premio campiello 2025, ha animato attivamente l’incontro facendo riflettere i ragazzi sull’importanza della lettura come grande opportunità per un’interpretazione più attenta e consapevole della realtà.

Un ringraziamento al Dirigente Scolastico per aver organizzato la partecipazione degli studenti e ai docenti per averli preparati e accompagnati con cura ed interesse.

L’I.I.S. Arimondi Eula sarà aperta per le giornate di Porte Aperte sabato 13 dicembre dalle ore 9:30 alle 12:30