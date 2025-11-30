"Visione Chauvet" torna nelle scuole del Cuneese: inaugurato il terzo anno con "Bella ciao" a Saluzzo

È partito ufficialmente il terzo anno di "Visione Chauvet", il progetto educativo di Ratatoj APS che torna a valorizzare il linguaggio cinematografico nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo. L'inaugurazione avviene presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, con una proiezione speciale dedicata a "Bella ciao – Per la libertà" di Giulia Giapponesi, documentario sulla storia della canzone simbolo della Resistenza, riconosciuta come patrimonio dell'umanità.

L'associazione saluzzese ha vinto per il terzo anno consecutivo il bando Cinema e Immagini per la Scuola, finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, confermando così il valore del suo modello educativo incentrato sulla diffusione del cinema come strumento di apprendimento e inclusione nei territori marginali.

"Visione Chauvet", che prende il nome dalle celebri pitture rupestri della Grotta di Chauvet, coprirà durante l'anno scolastico 2025/2026 i comuni delle "Sette Sorelle" della provincia: Saluzzo, Bra, Alba, Savigliano, Mondovì e Fossano. Il progetto prevede laboratori, corsi formativi e proiezioni cinematografiche rivolte a studenti e insegnanti.

Elemento distintivo dell'iniziativa è il coinvolgimento di istituti tecnici e professionali, spesso esclusi da offerte culturali simili, garantendo un'opportunità di apprendimento equa e inclusiva per tutti i giovani. La rete territoriale coinvolgerà comuni, soggetti culturali, sale cinematografiche e scuole, creando contesti protetti dove i ragazzi potranno sviluppare competenze e sperimentare creativamente.

«Tornare nelle scuole e nei territori della Granda per il terzo anno consecutivo è un traguardo che ci riempie di orgoglio», racconta Gabriele Pappalardo, referente di Ratatoj APS insieme a Miriam Hamdi e Beatrice Bertino. «Per noi, la valorizzazione dell'offerta formativa sul cinema è il collante della nostra comunità. Continuiamo a dimostrare che la cultura non è prerogativa delle grandi città: la provincia può pulsare di iniziative e i giovani devono trovare bellezza e stimoli nei territori in cui vivono».

A supporto del progetto, è stata sviluppata Educational Ratatoj, una piattaforma digitale innovativa creata in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, che raccoglie pratiche e metodologie offrendo supporto continuativo a docenti e studenti di tutto il territorio nazionale.

L'iniziativa avrà durata per l'intero anno scolastico 2025/2026 e si concluderà a maggio 2026.