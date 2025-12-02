"Investire in reputazione": a Cuneo il convegno di Confindustria su comunicazione, intelligenza artificiale e sostenibilità per le imprese

Un convegno aperto a tutti e interamente dedicato alla reputazione d’impresa, pensato per offrire un approfondimento a più voci su un tema che oggi rappresenta un fattore sempre più strategico per la competitività, la credibilità e la sostenibilità delle aziende.

Nel corso dell’incontro, dal titolo “Investire in reputazione: comunicazione, algoritmi e sostenibilità, strumenti per far emergere il capitale invisibile”, verranno affrontati diversi argomenti – etica, comunicazione, intelligenza artificiale, media ed Esg – considerati come lenti attraverso cui interpretare un fenomeno in continua evoluzione.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti concreti, spunti operativi e riflessioni utili per costruire, difendere e valorizzare il patrimonio reputazionale delle organizzazioni.

I lavori si apriranno con l’intervento di Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo. A seguire, Luca Poma, professore di Reputation Management all’Università Lumsa di Roma, approfondirà le strategie etiche e operative per la gestione del rischio reputazionale. Christian Zegna, membro del direttivo Ocimp e Ceo di Btrees, si concentrerà invece sulle dinamiche della comunicazione d’impresa e del personal branding, offrendo una lettura aggiornata delle trasformazioni in atto.

Il confronto entrerà poi nel vivo dei temi più attuali con Paolo Scagliola e Federico Salomone, founder di DictoAI, che analizzeranno l’impatto delle AI generative sulla narrazione aziendale e sulla tutela della reputazione delle organizzazioni.

Successivamente, Enrico Fonte, Comunicazione di Confindustria Cuneo, proporrà una riflessione sull’evoluzione del rapporto tra impresa e media, mentre Paolo Pietro Biancone, professore ordinario di Economia Aziendale dell’Università di Torino, illustrerà i ritorni reputazionali legati agli investimenti in ambito Esg, con particolare attenzione alle aspettative dei mercati e degli stakeholder.

Al termine dell’incontro, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo e in collaborazione con il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università degli Studi di Torino, sarà presentato il nuovo Report di Sostenibilità di Confindustria Cuneo, curato da Igor Martini del Servizio Ambiente, che offrirà una fotografia aggiornata dell’impegno dell’associazione sul fronte ambientale, sociale e di governance, evidenziando i risultati raggiunti e le sfide future.