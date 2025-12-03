MountResilience, a Cuneo il confronto su clima e irrigazione nelle aree montane

Venerdì 5 dicembre , alle ore 10, il Centro Incontri della Provincia di Cuneo (Sala Mostre, Corso Nizza angolo Corso Dante) ospiterà il secondo Local Council del Progetto Europeo MountResilience, un incontro dedicato al territorio cuneese sul tema delle strategie di adattamento climatico nel settore irriguo.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e l'introduzione di Paolo Aceto (Regione Piemonte), si susseguiranno diversi interventi tecnici di approfondimento.

Paolo Cumino ed Emanuele Possiedi (Regione Piemonte) presenteranno gli "Elementi per una strategia regionale di adattamento in materia di irrigazione". Seguiranno Stefania Tamea e Ilaria Butera del Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture) con un intervento sugli "Strumenti di modellazione idraulica a supporto della gestione irrigua". Infine, Carlo Grignani e Silvia Mirate del DISAFA – Università degli Studi di Torino illustreranno le "Pratiche irrigue attuali e prospettive di efficientamento: rilancio della collaborazione tra aziende e consorzi irrigui".

È prevista la partecipazione dell'assessore Regionale all'Agricoltura e Cibo, Paolo Bongioanni.

Al termine della mattinata si terrà un confronto tra i partner dei Progetti Europei ACLIMO, SE.TE-Climate, CRICES, Goccia Goccia e PITER ECOTERR.

Sono caldamente invitati a partecipare i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole e i portatori di interesse del settore (agricoltori, operatori tecnici, Consorzi di difesa, Consorzi di irrigazione, imprese di assicurazione), che accompagneranno l'attività del progetto nel suo sviluppo pluriennale.