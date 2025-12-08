Nelle Langhe un’opera d’arte per dire grazie “alle mani che da tutto il mondo vengono a lavorare le nostre vigne” [FOTO]

Inaugurata nel pomeriggio di oggi lunedì 8 dicembre, presso la rotatoria all’incrocio tra le provinciali 3 e 125, in via Alba-Barolo nel comune di Serralunga d’Alba, l’opera artistica intitolata 'Alle mani che da tutto il mondo vengono a lavorare le nostre vigne' realizzata in acciaio inox e corten dall’artista Giuliano Stella.

Il manufatto è composto da quattro archi che rappresentano i punti cardinali, e da due mani, di differente colore, protese verso un grappolo d’uva. Il chiaro significato è anche il motivo per cui la cantina Terre del Barolo, fondata proprio l’8 dicembre del 1957 da una ventina di soci conferitori, ha voluto omaggiare i lavoratori di qualsiasi provenienza, grazie ai quali le colline di Langa sono oggi un patrimonio vitivinicolo straordinario.

Lo ha spiegato con emozione il presidente della cantina cooperativa Paolo Boffa: “Oggi per me è una bella giornata, con cui noi vogliamo ringraziare tutti i lavoratori delle nostre colline. Il loro contributo è fondamentale, va remunerato adeguatamente e vanno combattuti e smascherati i vergognosi episodi di caporalato, purtroppo accaduti. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di realizzare quest’opera, che rimarrà sotto gli occhi di tutti a ricordare quante persone, provenienti da ogni angolo del mondo, lavorano le nostre vigne: sono anche tutti loro diventati a pieno titolo 'Contadini di Langa'. Ringrazio davvero tutti, a cominciare dal sindaco di Serralunga d’Alba Sergio Moscone e dal vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, che ha voluto omaggiarci della sua presenza”.

Proprio il vescovo Brunetti, insieme al parroco don Antonello Pellisseri ha benedetto l’installazione, sottolineando nel suo intervento: “Questa iniziativa è un’ottima idea. Tutte le opere d’arte parlano, ma questa lo fa in un modo particolare. Ci racconta che il lavoro va rispettato, la dignità dei lavoratori viene al primo posto e che il caporalato è una piaga che non deve più esistere. Complimenti vivissimi per il messaggio trasmesso”.

L’importanza del messaggio simbolico dell’opera è stata evidenziata anche nel suo intervento dal vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti: “Un messaggio davvero forte e che rende onore a tutti i lavoratori che da altre nazioni hanno intrapreso un percorso che li ha portati qui, nelle nostre colline. Le rotatorie, da quando sono diventate più numerose, sono cambiate, e spesso raccontano un territorio: questa lo fa nel segno della condivisione”

Numeroso il pubblico presente al taglio del nastro e all’incontro successivo, nel salone della cantina Terre del Barolo.

Fra le autorità, oltre al citato vicepresidente provinciale (la rotatoria su cui sorge l’installazione interseca due strade di competenza della Provincia di Cuneo), erano presenti una decina di sindaci del territorio, il sindaco di Alba Alberto Gatto, monsignor Gianni Manzone, direttore della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Alba, alcune personalità di religione ortodossa, un nutrito gruppo di lavoratori della neonata associazione 'La via vera', accompagnati dal delegato FAI Cisl Roger Davico, lo staff di Terre del Barolo con la vicepresidente Rosa Oberto e molti rappresentanti di associazioni, enti e aziende vitivinicole.

L’installazione, ben visibile da chi arrivando da Gallo d’Alba prosegue in direzione di Serralunga o Barolo, è veramente bella e significativa, e fa ricordare i sacrifici di tante persone in favore del benessere di un territorio. L’incontro è terminato con un rinfresco conviviale.