Al Teatro Civico di Caraglio arrivano i Trelilu con lo spettacolo "Vieni va!"

Sabato 17 gennaio alle ore 21 al Teatro Civico di Caraglio andrà inscena "Vieni va!", lo spettacolo comico de I Trelilu che si inserisce nel programma di Soffia nel Vento, la stagione teatrale di Santibriganti Teatro nei teatri civici di Caraglio, Busca e Dronero, composta da appuntamenti serali tout public e domenicali per i pomeriggi dedicati alle famiglie: un modo per stare insieme, ma anche per conoscere e riflettere su ciò che accade nel mondo.

Musicisti attori comici performer bravissimi, i Trelilu sono da sempre fuori dagli schemi. Diciotto album e oltre trent’anni di musica e teatro. Era il 13 marzo

1992, infatti, quando il Silver Bar di Caraglio ospitò la prima esibizione del quartetto divenuto negli anni ambasciatore di un intero territorio. Come sempre Franco ti suonerà il contrabbasso, Bertu la chitarra, Peru il clarinetto e Spiegazza intonerà arie vecchie e nuove.

Biglietti acquistabili online su ticket.it € 12 + % diritti di transazione, in cassa con costo intero a € 15 e ridotto € 13: dai 18 ai 25 anni, over 65, soci associazioni culturali di Caraglio, Busca, Dronero, Valli Grana, Maira e Varaita, soci ARCI, allievi scuole di teatro, musica, danza, circo, studenti universitari, abbonamento

musei, soci Coop, CartaEffe. Ridotto extra € 9: minori di 18 anni, allievi dei corsi FARE TEATRO di Santibriganti.

Biglietti on line acquistabili anche con Carta del docente e Carta della Cultura e del merito. Carnet nove ingressi a 90 euro, carnet 5 ingressi a 55 euro acquistabili in cassa.

