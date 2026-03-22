Roccabruna, torna il corso di scultura su legno con "Ij Poeta del Bosch": appuntamento l'8 aprile

Torna a Roccabruna il corso di scultura su legno organizzato dall'associazione "Ij Poeta del Bosch" di Bernezzo. Forte del successo delle tre edizioni precedenti, il sodalizio ha deciso di proporre anche quest'anno un percorso formativo dedicato a chi desidera avvicinarsi all'arte dell'intaglio del legno o approfondire le proprie competenze.
Il corso, che si svolgerà presso i locali della chiesa della Sacra Famiglia in strada Marcabrun, prenderà il via ufficialmente lunedì 13 aprile alle ore 20,30 con il primo dei 15 laboratori pratici in programma. Prima di allora, mercoledì 8 aprile alle ore 21, è in calendario una serata di presentazione aperta a tutti, senza alcun impegno, per illustrare finalità, modalità di svolgimento e rispondere alle curiosità degli interessati.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Gianni al numero 338 9535582.