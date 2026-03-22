Savigliano, il cardiologo in classe: gli studenti del liceo Arimondi Eula scoprono i segreti del cuore

Mercoledì scorso, presso il liceo Arimondi Eula di Savigliano, le classi 4ª Scientifico e 4ª Scienze Applicate hanno partecipato a un incontro di approfondimento dedicato all'apparato cardiovascolare.

Ospite della mattinata è stato il dottor Avogadri, cardiologo, che ha guidato gli studenti alla scoperta del funzionamento di cuore, vasi sanguigni e circolazione. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alla struttura e al ruolo del sistema cardiovascolare, con particolare attenzione alla prevenzione e alla salute del cuore.

L'iniziativa ha rappresentato un'occasione preziosa per arricchire le conoscenze studiate in classe e, al tempo stesso, per avvicinarsi alla professione medica, che incontra sempre maggiore interesse tra i liceali. Gli studenti hanno seguito con partecipazione l'intervento, ponendo domande e approfondendo aspetti utili sia dal punto di vista scientifico sia da quello della salute personale.

La scuola ringrazia il dottor Avogadri e tutti gli specialisti che ogni anno si rendono disponibili, a titolo gratuito, a incontrare gli studenti.