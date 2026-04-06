Bra, Pasquetta al Luna Park della Rocca: ultimo weekend di divertimento fino al 12 aprile

A Bra la primavera porta con sé uno degli appuntamenti più attesi: il Luna Park della Rocca, che fino al 12 aprile continua ad animare Piazza Spreitenbach con attrazioni, musica e divertimento per tutte le età.

E proprio in occasione di Pasquetta, il parco si conferma una delle mete ideali per trascorrere una giornata all’insegna dello svago, tra giostre storiche e nuove esperienze.

Pasquetta tra giostre e adrenalina

Il lunedì dell’Angelo diventa così l’occasione perfetta per vivere il Luna Park in compagnia, approfittando degli ultimi giorni di apertura. Famiglie, gruppi di amici e visitatori potranno scegliere tra:

attrazioni per bambini

giostre adrenaliniche

spazi dedicati al divertimento condiviso

Un’alternativa perfetta alle classiche gite fuori porta, con un’atmosfera vivace fatta di luci, colori e musica.

La grande novità: arriva “Jumanji”

Tra le attrazioni più attese di questa edizione spicca “Jumanji”, un parco avventura mobile tra i più grandi della provincia.

Un’esperienza immersiva pensata per chi cerca movimento e divertimento dinamico, capace di coinvolgere sia i più giovani sia gli appassionati di nuove attrazioni.

I grandi classici che conquistano tutti

Accanto alle novità, il Luna Park propone le attrazioni che da anni fanno parte della tradizione:

Galaxy 360

B-52

El Horror

Brucomela

Tagadà

Autoscontro

Giostra aerei

Giostra dei bimbi

Un mix che unisce generazioni diverse, mantenendo vivo lo spirito autentico del luna park.

Un appuntamento storico per la città

Il Luna Park della Rocca è da sempre uno degli eventi simbolo della primavera braidese. Per oltre due settimane ha trasformato Bra in un punto di riferimento per il divertimento, attirando visitatori da tutto il territorio.

Ultimi giorni per vivere la festa

Il conto alla rovescia è iniziato: fino al 12 aprile ci sarà ancora tempo per salire sulle giostre e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera del luna park.

Pasquetta rappresenta quindi uno dei momenti clou per approfittare dell’evento prima della chiusura.

















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