Traffico intenso su strade e autostrade italiane: code e rallentamenti tra Liguria e Piemonte

Giornata complicata, come previsto e annunciato, su strade e autostrade italiane, in concomitanza con la fine del lungo ponte del Primo Maggio.
Non fa eccezione la viabilità sulle principali arterie che collegano la Liguria alla provincia di Cuneo, vista l'ingente mole di traffico già a partire dalla mattinata.
A complicare la situazione un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio, attorno alle 17,30, sulla Genova-Ventimiglia tra gli svincoli di Voltri e di Pegli in direzione del capoluogo della Liguria.
Si segnalano rallentamenti un po'ovunque e lunghe code sulla A6 nel tratto tra Ceva e Niella Tanaro oltre che sulla SS28 del Colle di Nava, in particolare nel nel territorio ligure.
Nel Cuneese, già dal primo pomeriggio, qualche coda dovuta alla presenza di un cantiere tra Nava e Ponte di Nava, che ha contribuito fatalmente a rallentare la circolazione.
Traffico intenso tra il confine di stato e l’intersezione con la A6 Torino–Savona.