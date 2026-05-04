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Eventi | 04 maggio 2026, 17:19

A Saluzzo Emilia Emmanuel presenta “Parole di spirito e vita”

Venerdì 8 maggio alle 17, alla Biblioteca Civica “Lidia Beccaria Rolfi” nel Quartiere, l’autrice dialoga con Mons. Giuseppe Guerrini in un incontro dedicato a interiorità, consapevolezza e speranza

A Saluzzo Emilia Emmanuel presenta “Parole di spirito e vita”

La Biblioteca Civica “Lidia Beccaria Rolfi” di Saluzzo apre il mese di maggio con un appuntamento dedicato alla riflessione e alla spiritualità. Venerdì 8 maggio, alle ore 17, negli spazi de Il Quartiere in piazza Montebello 1, è prevista la presentazione del libro Parole di spirito e vita di Emilia Emmanuel.

L’incontro vedrà la partecipazione di Mons. Giuseppe Guerrini e offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino il lavoro dell’autrice, che nel volume raccoglie pensieri e meditazioni pensati come un percorso di ricerca interiore e consapevolezza.

Attraverso un linguaggio semplice ma profondo, Parole di spirito e vita invita a guardare all’esperienza quotidiana con uno sguardo diverso, capace di restituire senso, forza e speranza ai gesti di ogni giorno.

L’appuntamento si inserisce nel programma di maggio della biblioteca monregalese, confermando il ruolo del presidio culturale come luogo di incontro, dialogo e crescita condivisa. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0175 211416.

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