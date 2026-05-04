Alba, nella chiesa di Cristo Re il 4° appuntamento del Festival Organistico

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 21.00, nella suggestiva cornice della Chiesa di Cristo Re di Alba, si terrà il quarto appuntamento del Festival Organistico Internazionale della Città di Alba.

Dopo il grande successo dei concerti con Lars Frederiksen, Andreas Meisner e Adriano Falcioni, protagonista della serata sarà Josep Solé Coll, organista personale del Santo Padre e Primo Organista della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, nonché responsabile delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, ospite d’eccezione dell’ottava edizione del Festival.

Nel corso del suo servizio in Vaticano ha accompagnato le celebrazioni dei Pontefici, prestando la propria attività prima per Papa Benedetto XVI, poi per Papa Francesco e attualmente per il Santo Padre Leone XIV.

Musicista di profilo internazionale, Solé-Coll è nato a Sabadell e ha compiuto gli studi presso l’Accademia Marshall e il Conservatorio del Liceu, perfezionandosi a Roma al Pontificio Istituto di Musica Sacra, dove ha conseguito il Magistero in Organo e Improvvisazione organistica.

Svolge un’intensa attività concertistica internazionale, esibendosi in Europa, Russia, Cina, Stati Uniti, Canada, Medio Oriente e America Latina.

Il Festival si concluderà domenica 17 maggio con un quinto e ultimo appuntamento che vedrà protagonisti Alice Nardo e il direttore artistico Gabriele Studer in un grande concerto per organo a quattro mani.

Ingresso libero a tutti i concerti del Festival.