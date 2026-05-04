“Dui Pass Mangiand a Sant’Anna”: escursione e sapori in Valle Pesio

Torna l'appuntamento con la tradizione enogastronomica e naturalistica del territorio: domenica 17 maggio, a partire dalle 9, l'associazione "Amici di Sant'Anna" organizza "Dui Pass Mangiand a Sant'Anna", un'escursione guidata lungo i sentieri della Valle Pesio, accompagnata da soste gastronomiche che celebrano i sapori e i prodotti locali.

I partecipanti potranno vivere una giornata all'insegna del benessere, percorrendo a piedi i paesaggi della vallata e fermandosi in diversi punti di ristoro disseminati lungo un tracciato di circa 12 chilometri, con dislivello minimo, alla portata di tutti.

Il programma prevede una colazione sulla piattaforma panoramica del Castlà, seguita da un aperitivo da Marilena arricchito da una speciale tappa di osservazione astronomica, realizzata in collaborazione con l'associazione Astrofili Bisalta. Si proseguirà poi con una gran polentata al Maru, una degustazione di formaggi tipici alla Palazzina di Caccia di Mombrisone e, per concludere in dolcezza, un momento dedicato al dessert nei pressi della sede del Parco Naturale del Marguareis.

Il ritrovo è fissato alla sede del Parco Naturale del Marguareis, in via Sant'Anna 34, a Chiusa Pesio. Le partenze sono scaglionate a partire dalle 9. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti.

Il costo di partecipazione è di € 20 a persona; i bambini fino a 6 anni partecipano gratuitamente. La prenotazione è obbligatoria.

Contatti per prenotazioni: Mario – 338 1266492 · Stefania – 333 8275086 · Luigina – 348 7937843