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Scuole e corsi | 05 maggio 2026, 11:46

Ultime conferenze Unitre a Cuneo

L’11 maggio si parlerà di cinema. Chiusura al 14 con un concerto

Ultime conferenze Unitre a Cuneo

Il Ciclo di conferenze dell’UNITRE Cuneo si conclude lunedì 11 maggio alle ore 15,30 presso il cinema Monviso, con Mattia Gerion, che tratterà l’argomento: “Scolpire il tempo. Viaggio fantasmagorico tra sogni, icone, stazioni orbitanti e interzone: il cinema di Andrej Tarkovskij”.

Un viaggio nelle opere del grande regista sovietico e un’analisi sul suo lascito nel cinema contemporaneo, nelle visual art e nella ricerca musicale sperimentale.

Giovedì 14 maggio, alle ore 15,30 in Sala San Giovanni, Via Roma 4  - Cuneo, concerto di chiusura dell’Anno Accademico, con il Coro Tini Zinkowitz di UNITRE Cuneo.

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