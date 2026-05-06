Il Liceo Soleri si aggiudica la vittoria al concorso "Scuola contro la disinformazione"

Nella mattinata di lunedì 4 maggio alcune studentesse del liceo Soleri-Bertoni hanno partecipato al progetto “La voce dei giovani”, presso il cinema Monviso di Cuneo, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa.

Nel suo intervento alla platea, il giornalista piemontese Giuseppe Gandolfo ha trattato il tema della libertà d’opinione e di stampa, facendo riflettere gli studenti intervenuti sul fatto che esse non vadano mai date mai per scontate e che, sempre più spesso, le fonti da cui si attingono le notizie devono essere ufficiali: infatti social o siti poco affidabili possono compromettere il messaggio di alcune news ingannando chi è poco informato sulla materia, grazie ad una buona estetica dall’aria accattivante.

Nella seconda parte della mattinata è intervenuta anche la consulta dei giovani di Cuneo che ha dato il proprio parere sulla questione, consigliando ai ragazzi alcuni metodi per riconoscere le fake news e gestire l'utilizzo dei social network.

La mattina, infine, si è conclusa con la premiazione del progetto “Debate: scuola contro la disinformazione” che le classi IV B e V B del Liceo delle Scienze Umane stanno sperimentando dall’inizio dell’anno mediante competizioni regionali e nazionali. Questa metodologia favorisce, infatti, le competenze argomentative e comunicative dei giovani promuovendo la formazione di cittadini informati, critici e capaci di contrastare la diffusione della disinformazione.

Beatrice Arnaudo

Redazione del Soleri-Bertoni