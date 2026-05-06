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Attualità | 06 maggio 2026, 09:57

Saluzzo, inaugurazione del giardino al liceo Bodoni: la scuola si apre alla comunità

Taglio del nastro mercoledì 13 maggio. Un'aula all'aperto della biodiversità. L'invito a partecipare è esteso alla cittadinanza

Il nuovo giardino all'interno del liceo Bodono di Saluzzo

Il nuovo giardino all'interno del liceo Bodono di Saluzzo

Il Liceo “G. B. Bodoni” di Saluzzo, mercoledì 13 maggio, dalle 10 alle 12, inaugurerà il nuovo giardino della scuola, in via Donaudi: "uno spazio vivo e colorato- afferma il dirigente Davide Laratore - pensato per accogliere studenti, docenti, comunità e per aprire ancora di più la scuola al territorio.

Il progetto nasce dall’incontro tra il liceo  e  le competenze professionali di vario ordine del territorio. 

"Il murales, le sedute, la tribuna in legno e il giardino stesso, con le sue piante, danno forma a una vera aula della biodiversità: un luogo in cui arte, natura e didattica all’aperto si intrecciano e regalano bellezza alla vita quotidiana della scuola".

L’inaugurazione prevede i saluti istituzionali, la presentazione del progetto e un momento dedicato al ricordo di Giacomo Cacciolatti, a cui è legata la frase riportata sulla tribuna lignea.

"La comunità saluzzese che lo desidera è invitata a partecipare. Con questo giardino, il Bodoni guarda avanti e conferma la propria vocazione: essere un laboratorio aperto di memoria, sostenibilità, partecipazione e futuro".

 

VB

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