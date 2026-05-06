Saluzzo, inaugurazione del giardino al liceo Bodoni: la scuola si apre alla comunità

Il Liceo “G. B. Bodoni” di Saluzzo, mercoledì 13 maggio, dalle 10 alle 12, inaugurerà il nuovo giardino della scuola, in via Donaudi: "uno spazio vivo e colorato- afferma il dirigente Davide Laratore - pensato per accogliere studenti, docenti, comunità e per aprire ancora di più la scuola al territorio.

Il progetto nasce dall’incontro tra il liceo e le competenze professionali di vario ordine del territorio.

"Il murales, le sedute, la tribuna in legno e il giardino stesso, con le sue piante, danno forma a una vera aula della biodiversità: un luogo in cui arte, natura e didattica all’aperto si intrecciano e regalano bellezza alla vita quotidiana della scuola".

L’inaugurazione prevede i saluti istituzionali, la presentazione del progetto e un momento dedicato al ricordo di Giacomo Cacciolatti, a cui è legata la frase riportata sulla tribuna lignea.

"La comunità saluzzese che lo desidera è invitata a partecipare. Con questo giardino, il Bodoni guarda avanti e conferma la propria vocazione: essere un laboratorio aperto di memoria, sostenibilità, partecipazione e futuro".