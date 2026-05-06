Busca partecipa a "Spazzamondo": appuntamento il 23 maggio

Busca conferma la sua partecipazione a “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, la grande campagna collettiva di raccolta rifiuti che si svolgerà nella mattinata di sabato 23 maggio.



L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER e con il patrocinio dell’ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo. Le associazioni partner del Comune per l’organizzazione sono la Protezione Civile comunale, che si occupa anche di reperire e distribuire i gadget e il materiale necessario per la raccolta, Busca & Verde e Lions Club Busca e Valli.



«Spazzamondo è ormai diventato un appuntamento atteso e sentito, soprattutto dai più piccoli – commenta l’assessore all’Ambiente Diego Bressi -. Partecipare a questa giornata lascia un segno concreto: i valori appresi a scuola si trasferiscono nella vita quotidiana, contribuendo a sviluppare un senso civico che li accompagnerà nel tempo».





Modalità di partecipazione

Fino a giovedì 21 maggio è possibile iscriversi compilando il form sul sito www.spazzamondo.it . Gli iscritti riceveranno una email con il riepilogo della prenotazione, l’indicazione dell’orario e del punto di ritrovo.



I punti di ritrovo sono due: nel capoluogo in Piazza Santa Maria e in frazione San Chiaffredo, dove l’iniziativa si svolge insieme con il Comune di Tarantasca, nella tensostruttura della Pro Loco in Piazza Don Demaria in collaborazione con l’Oratorio.



Alle 9.30 inizierà la distribuzione dei gadget e del materiale per la raccolta; il rientro al punto di ritrovo con consegna del materiale raccolto è previsto entro le 12.30. Quest’anno i kit che verranno distribuiti comprenderanno guanti e magliette ma non vi saranno le pinze (usare quelle degli anni scorsi)



L’iscrizione è importante per monitorare il numero di partecipanti ma soprattutto per avere la garanzia di ricevere gadget e materiale per la raccolta, oltre ad essere coperti da assicurazione per eventuali incidenti.



Per coloro che intendono svolgere la raccolta a San Chiaffredo dovranno segnalarlo via mail all’ indirizzo sportellotassarifiuti@comune.busca.cn.it .



